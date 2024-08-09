Стоимость сбитого российского вертолета - более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил.

Сбитие двух российских вертолетов FPV-дронами на Курщине - это новая страница в истории войны. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге.

Эксперт отмечает, что сбитие вертолетов произошло благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.

"Речь идет о высоком уровне военного менеджмента.Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций имеют значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций - профессионалы. Люди - вот самый ценный ресурс этой войны, и вижу, что в ведомстве Малюка это хорошо понимают", - подчеркивает Голобуцкий.

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подбитой техники:

"Стоимость сбитого российского вертолета - более 18 млн долларов. Это в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил. А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожено более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. В общем, техника врага, которую подбили подразделения Службы, стоит миллиарды долларов"

"Уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А нам остается следить за событиями на Курщине и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что спецназовцы СБУ сумели с помощью FPV-дронов сбить 2 российских вертолета Ми-28: на этот раз Ми-8 получил удар в хвостовую часть дроном с мощной осколочной боевой частью.

Ранее, 6 августа, украинские спецслужбы уже сбили вертолет Ми-28 над Курской областью благодаря FPV-дрону. Дрон СБУ попал в задний винт вражеской машины.

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