Почему я должен умирать за такое государство - распространенная отговорка уклониста.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий привел самый "мерзкий" аргумент, которым руководствуются мужчины-уклонисты, пытаясь избежать службы в составе ВСУ.

Они говорят: "Почему я должен умирать за такое государство?", - акцентировал военный аналитик в Facebook. Далее следует перечень претензий индивида к государству, которое ему "ничего не дало" и в котором все не так, как он бы мечтал, отметил Дикий.

Этим универсальным оправданием трусости часто играют агенты России в украинском обществе, считает он. По его мнению, украинцы должны понять, что в контексте войны с Россией, в Украине нет "своего" и "чужого".

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Сейчас враг пытается забрать себе абсолютное все "украинское", уничтожить нацию. Поэтому недовольство госинституциями, их "неэффективностью" и так далее, - вещь второстепенная, считает Дикий.

"Государство в этой схеме вещь второстепенная, вспомогательная - ее институты должны помочь организовать войну за "свое" и "своих" против "враждебного" и "чужого", и не более. И если мы сами (а никто кроме нас нам в этом не виноват) пока не смогли построить это государство, то есть эти институты, такой/такими, чтобы нас удовлетворяла их эффективность, это не повод позволить врагам уничтожить эти пока несовершенные, но наши, и пригодные к дальнейшему развитию, институты, и заменить чужими", - акцентировал он.

Военный намекнул, те учреждения, которые "построит" на наших территории РФ в случае оккупации Украины, уж точно никто из общества не изменит. Правила игры будут устанавливать россияне.

Также не следует забывать, что в реальной жизни государственные институты врага работают куда "хуже", чем некоторые украинские, акцентировал он.

"Почему я должен умирать ..." - изначально кривая постановка вопроса. Работа солдата - не умирать, а убивать. Убить врага и самому остаться в живых - именно для этого людей мобилизуют в войска, а не насмерть", - напомнил Дикий.

Как сохранить рабочий тыл Украины в мобилизацию - ответ Дикого

В своих социальных сетях Дикий также прокомментировал не менее важные опасения по поводу того, как государству удержать свой тыл и экономику, если мужчин будут забирать в армию.

Он акцентировал, что в ВСУ могут забрать разве от полумиллиона до миллиона активного мобилизационного резерва Украины (последний, по его подсчетам, составляет примерно 3 миллиона человек). То есть в армию заберут максимум каждого третьего, а то и каждого шестого от этого количества, поэтому нация зря переживает.

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