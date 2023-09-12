Методы мобилизации стали предметом жёстких разногласий между внутриполитическим блоком АП и мощной группой силовиков-ястребов.

С окончанием выборов 2023 года в России начались серьезные мероприятия по второй волне мобилизации. Для того, чтобы пополнить армейские ряды необходимо уложиться в небольшое временное окно - до начала активной президентской кампании 2024 года.

По информации источников ВЧК-ОГПУ, на первом этапе планируется мобилизовать 170-175 тысяч человек. В связи с этим, как и в прошлом году, будет сдвинута дата начала осеннего призыва - на 1 ноября. Косвенно это подтвердил и российский президент, технично уйдя от ответа на этот вопрос, заданный на ВЭФ.

"Набранных по контракту с января четверти миллионов бойцов не захватает даже на плановую ротацию, не говоря уже о маленькой, но сокрушительной в политическом плане победы на фронте. Она крайне необходима "ястребам" для улучшения своих позиций к очередному переизбранию Владимира Путина", - сообщили там.

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При этом никто не снимал планов и по контрактной мобилизации - до конца кода нужно поставить в строй еще около 130 тысяч бойцов, в пополнение к 270 тысячам уже набранных. Поэтому рассылки разнарядок по госпредприятиям и работа с диаспорами - только усилятся. По планам, в совокупности новая комбинированная мобилизация за осень даст порядка 300 тысяч военнослужащих. Приблизительно такое же количество забрали в сентябре-октябре 2022.

Подготовительной работе к мобилизации была поставлена оценка "хорошо". В законодательном плане убрали практически лазейки для уклонистов, фактически добавив уголовную ответственность за игнорирование повесток. О том как работает "цифровая мобилизация" будет понятно уже в ближайшие недели, если не дни.

Однако, по информации источников, вместе с этим всерьез рассматриваются и ряд новых мер, которые позволят увеличить и сохранить мобилизационный ресурс внутри страны. Например, отмену отсрочек по "декоративному" образованию (второе-третье высшее, гуманитарная аспирантура итд), ввод дополнительных медкомиссий по "пограничным" заболеваниям, а также внедрение, так называемых, "выездных виз" за границу. Причем пока не непонятно, это затронет всех военнообязанных или же только граждан, обладающих необходимыми воинскими специальностями.

Методы мобилизации, как сообщают источники, стали предметом жёстких разногласий между внутриполитическим блоком АП и мощной группой силовиков-ястребов. Первые, опасаясь непредсказуемой реакции как низов, так и самых верхов, настаивают на сохранении текущего порядка, вторые же, впав в эйфорию, решили пойти в ол-инн.

Мобилизация в РФ - детали

Украинский Генштаб сообщил, в ближайшее время в России объявят новую волну мобилизации, чтобы покрыть катастрофические потери живой силы на фронте. Отмечается, что принудительная массовая мобилизация будет проходить в том числе и на оккупированных украинских территориях. По данным Генштаба ВСУ, на фронт российские власти планируют дополнительно отправить от 400 до 700 тысяч человек.

Кремль в этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Впрочем, масштабной мобилизации может не быть, заявили в разведке.

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