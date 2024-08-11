В Воронеже повреждены несколько частных домов и административное здание.

В ночь на 11 августа Россию атаковали десятки дронов и ракеты, взрывы гремели сразу в нескольких областях.

В Минобороны РФ традиционно отчитались об уничтожении целей: 14 БПЛА и 4 тактические ракеты "Точка-У" - над Курской областью, 16 БПЛА - над Воронежской, три БПЛА - над Белгородской и по одному дрону - над Брянской и Орловской.

В результате атаки на российский Воронеж были повреждены коммунальный объект, несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, а также ряд транспортных средств, заявил губернатор области Александр Гусев. По его данным, пострадавших якобы нет, но около 100 жителей Воронежа остались без электроэнергии.

В Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино. Сообщается о попадании в многоэтажку и частные дома - во всех случаях возникли пожары.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Белгородской области большое количество жителей Краснояружского района, граничащего с Украиной, начали самостоятельно покидать дома:

"Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое принимали люди, я думаю, обоснованное, правильное. Надеюсь, что сейчас все уже вернулись домой".

Тем временем уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН из-за событий в Курской области. она просит "осудить терроризм" и принять меры к недопущению "грубого массового нарушения прав человека".

Напомним, как сообщал УНИАН, в ночь на 11 августа в российском Курске прогремели мощные взрывы. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе работает ПВО. Позже он добавил, что одна из ракет попала в жилой дом.

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