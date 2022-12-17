Российский журналист Майкл Наки: Глобально государства РФ уже не существует. Провалившееся государство долго воевать не может

В интервью УНИАН российский журналист и блогер Майкл Наки рассказал о реальной причине отмены пресс-конференции Владимира Путина, ядерном шантаже и настроениях в элитах Кремля.

Все говорят о том, что Путин замолчал. Не состоится его традиционная конференция, не будет всех этих посланий, новогодних выступлений. Почему это все происходит?

Все эти почти 10 месяцев ведется активное обсуждение того, что происходит в России, как россияне воспринимают эту войну, могут ли они выйти на протесты, могут ли они захватывать Кремль, как воспринимают окружение Путина и прочее. При этом многие публичные люди и политики проходят разные стадии в этом отношении. В начале войны, например, Владимир Зеленский рассчитывал на поддержку россиян. Я понимаю почему так было. Вы, Владимир Зеленский и все украинцы живут в абсолютно другой стране, где есть гражданское общество, где есть выборы, есть медиа. Людям свойственно экстраполировать их образ жизни на чужой. С самого начала протесты действительно были, довольно немаленькие. За первую неделю было арестовано 8 тысяч человек. Но потом экстренно были введены законы, согласно которым за употребление слова "война" вас могли посадить в тюрьму. Не говоря уже об отдельном законе за "дискредитацию российской армии", то есть просто за рассказ о происходящем. Рассказали вы за Бучу, например, как Илья Яшин, и за это вам 9 лет лишения свободы. На мне сейчас висит такая статья, но до меня сложно дотянуться. К чему я все это рассказываю? Рассуждения были построены на различного рода восприятии и эмоциях, а также на довольно специфической информации. Например, любят проводить опросы в России, где 80%, 90%, 100% или 150% россиян "поддерживают" войну. Такие опросы - не очень надежный источник информации. Агрессивная реакция на протесты и новые законы, мягко говоря, демотивируют вас честно отвечать на опрос. Вам говорят: "Вы поддерживаете войну или у вас какая-то другая позиция, которая в РФ уголовно наказуема?" Высокая вероятность того, что люди будут отвечать не совсем искренне.

Здесь мы видим динамику не в цифрах, а в изменении, где поддержка войны снижается. Мы не можем узнать как россияне реально относятся к войне, но можем смотреть на тех, для кого это невероятно важно, и на то, какие решения они принимают. Владимир Путин и его политическое окружение - это люди, которым очень важна позиция россиян касательно этой войны. И они отменяют главную любимую вещь Владимира Путина - пресс-конференцию. Путин ее очень любит, пытается выстраивать образ всенародного любимца, создавать культ личности. На этих пресс-конференциях он кайфует, ему нравится, он как Господь Бог говорит: "Вот сюда проведите газ. Я правлю 20 лет, но сюда почему-то газ не проведен. Давайте проведем!" Из этого и состоит его пресс-конференция. Это такая большая лотерея, в которой россияне могут выиграть новогодние подарки. И если Владимир Путин отменил это любимое детище, это значит что он и его внутрикремлевское окружение считают, что риски очень высоки. Они считают, что тот разговор, который мог бы быть на пресс-конференции, был бы вреден для него. Вы, конечно, можете все отфильтровать так, чтобы не было ни одного "острого" вопроса, но у людей будет недовольство. Это значит, что в Кремле обращают внимание на настроения внутри России, а также там видят, что все очень сильно ухудшилось. Ситуация такая, что встреча Путина с народом сыграет в минус. Это 100% подтверждение того, что настроение внутри России точно находятся на той стадии, когда сам Путин считает, что восприятие войны сильно негативно, особенно на фоне неуспехов России.

В статье Moscow Times отдельно замечается, что последней каплей или последним гвоздем в крышку гроба в контексте пресс-конференции стали удары по российским аэродромам - по Энгельсу и под Рязанью. Это очень сильно напугало людей в Кремле. Удары остались без ответа, потому что не очень понятно, что на это отвечать. Как-то так я воспринимаю эту историю с отменой конференции.

Российские элиты могут устранить Путина

Знает ли Путин, какую информацию сегодня давать своим элитам, которых он уже, видимо, очень сильно боится?

Во-первых, мы видим, что он отметил и послание федеральному собранию, которое воспринимается как раз как дорожная карта для элит. Проблема Путина даже не в том, что он не знает что сказать. Проблема Путина в том, что каждое его слово или даже отсутствие в публичном пространстве подчеркивает все издержки, которые Россия понесла вследствие этой войны, и отсутствие каких-либо успехов. Можно затянуть пояса, если вам обещают, что вы - великая империя, которая всех уничтожит. Мне сложно понимать людей, которым это все нравится, но очевидно, что какое-то количество таких людей существует. Но нельзя обещать людям: "Вам придется затянуть пояса, и при этом мы все проиграем, нас все публично унизят, от нас откажутся, признают террористами". В этом заключается глобальная проблема, которую Россия может решить только двумя путями. Первый путь - это резко начать каким-то невероятным образом выигрывать, все захватывать и быть успешными. Это маловероятно, поскольку если бы они могли, они бы это делали. Второй путь - это избавиться от Владимира Путина. Данный путь подходит как для элит, так и для россиян, потому что Путин прочно ассоциируется с этой войной. Все стороны этой войны, включая Евросоюз, Олафа Шольца, Владимира Зеленского говорят, что готовы взаимодействовать с любым человеком, который будет в России, но не с Владимиром Путиным.

Единственным выходом для России и элит остается либо физическое устранение Владимира Путина, либо его пленение.

Это не могут не понимать те самые элиты, о которых вы спросили. Безусловно, они это обсуждают между собой. И чем больше у Владимира Путина поражений, тем больше этих разговоров внутри кремлевской среды.

Путин все еще верит в свою победу

Вам это уже напоминает Гитлера в 1945 году, который перед поражением несколько недель не вылезал из бункера?

Пока, к сожалению, рановато. Я не думаю, что у Владимира Путина хватит воли, чести и смелости, чтобы выстрелить в себя. Он все еще верит в то, что у него может что-то получиться. Он все еще верит, что ему удастся либо продавить Украину, либо продавить Европу, либо соскочить с этой безвыходной ситуации. В это верит часть его окружения, именно поэтому они продолжают действовать так, как действовали. Да, с каждым днем это все меньше работает. Это такая смесь покера с шахматами, где все играют на опережение. Задача Владимира Путина - показать, что с ним лучше, чем без него.

Сейчас настал тот момент, когда Россия не может существенно изменить ситуацию на линии фронта. Поэтому единственное, что делает Владимир Путин, - это затягивает конфликт. Все люди в мире заинтересованы в одном - лишь бы эта война скорее прекратилась. Выиграть ее Россия не может, а заканчивать не хочет. Поэтому вопросы Путина, его существования и продолжения этой войны сейчас наиболее актуальны для всего мира. Каждый день мало того что приносит смерти украинских солдат, защищающих свою родину, они еще и приносят издержки всем остальным участникам глобального мирового процесса.

Говорит ли это о том, что идут какие-то теневые торги?

Я пока не вижу это как торги, а вижу как некоторую консолидацию мира по однозначному признанию к антиторгам. Мы видели большое количество попыток каким-то образом наладить переговорный процесс, кого-то вразумить. Макрон звонил, Шольц звонил.

Но последними месяцами этой войны Россия ставит себя в невозможность какого-либо взаимодействия, потому что открыто применяет террористические методы.

Происходит консолидация вокруг идей о том, что здесь нет какого-либо консенсуса, нет никакого нейтрального решения, нет "и вашим, и нашим". Здесь есть либо победа Украины, либо победа России. Поскольку победа России - это, во-первых, "красная тряпка" для Владимира Путина, чтобы продолжать свою экспансию и пытаться захватывать другие европейские страны, а во-вторых, красная тряпка для других диктаторов, которые сидят и выжидают. Например, для Си Цзиньпина, который смотрит за реакцией международного сообщества и за тем, как дорого им обойдется, если они захотят провернуть нечто подобное с другими странами.

Под конец года все любят подводить итоги и делать какие-то выводы. Во многих аналитических организациях садятся за столы и говорят: "Давайте смотреть, что за ситуация у нас сейчас сложилась и как нам из нее выходить". Для многих становится очевидно, что никакого выхода, кроме победы Украины, не существует. Поэтому идет изменение нарратива от "сохранить Путину лицо" до "выгнать ссаными тряпками из Совбеза и других структур". Я надеюсь, что это наступит как можно раньше, поскольку чем скорее Путин увидит, что мир больше не занимает срединную позицию, тем скорее закончится война.

Когда Владимир Путин видит силу, которая превосходит его на порядки, он отступает. А пока он борется с Украиной, и, несмотря на то, что объективно силы Украины превосходят силу Путина, он не готов себе в этом признаться. Если к этому добавится еще более активное участие стран международного сообщества, то шансы на скорейшее окончание этого всего будут увеличены.

Путин торгует страхом

В международной прессе звучали заявления, что Украина должна сделать выбор между Крымом и ядерной войной. Как вы считаете, Запад будет согласен на освобождение Крыма Украиной? Или на этом поддержка закончится?

Вся история о том, что есть наступательное вооружение и оборонительное вооружение - это некоторый журналистский вымысел, потому что вооружение становится оборонительным или наступательным в зависимости от способа его применения. Запад помогает Украине обороняться от России, но теми же средствами она может пойти в наступление, в том числе и в Крым. Если Украина оттесняет Россию, значит у нее есть возможность наступать и дальше. Если нет, значит нужна еще поддержка. У Запада нет клапанов для регуляции, и уж тем более они не могут сделать это публично, поскольку Запад не признает, что Крым - это Россия. Запад не раз говорил, что именно Украина будет определять параметры своей победы.

К сожалению, история Владимира Путина с ядерным оружием применяется с самого начала войны. Но на самом деле его главным оружием является не ядерное, не конвенциональное, а страх. Путин торгует страхом замерзания Европы, ядерного оружия. К сожалению, разные структуры на это ведутся.

Если Владимир Путин искренне верит, что запуск ядерного оружия приведет к его немедленной победе и к поражению Украины, почему он до сих пор этого не сделал? Это же логично. Затем терять популярность, экономику и рейтинг, если можно просто взмахнуть волшебной палочкой?

Мне всегда на это отвечают: "Потому что у него так много рисков. Потому что Запад сказал, что сразу ответит". Так куда все эти риски денутся в той модели, которую рисуете вы? Армия и так проигрывает. Да, такой страх существует, и существует он по понятным причинам. Ядерное оружие, независимо от малого риска применения, имеет такой масштаб последствий, который все равно необходимо учитывать. Владимир Путин это прекрасно понимает, поэтому какое-то время мы будем слышать эту ядерную истерию. Он будет еще вкидывать каждый раз, но, благо, это очень быстро проходит. В чем глобальная проблема блефа? Если вы не реализовали угрозу, вам в будущем будут верить все меньше. Поэтому когда Путин на первой неделе войны приводил в боевую готовность ядерную триаду, все переживали, бегали, ждали третью мировую, закупали йод и чем только не занимались. Когда Владимир Путин спустя несколько месяцев вспомнил о ядерном оружии, все тоже переживали, но йод не скупали. А вот сейчас он сказал, что Россия может нанести превентивный удар, и на это реагируют отдельно взятые паникеры. Пообещал ударить - бей. Если самурай достал меч, то должна пролиться кровь.

Россия уже показала, что Белгородская, Брянская, Курская области, Рязань и все что рядом с ней не являются достаточно большим основанием, чтобы применять оружие. Кто-то скажет, что Крым для Путина важнее Рязани, которая недалеко от Москвы?

Не знаю. Довольно странно. Даже если это было бы важно, то он прекрасно понимает, что применение ядерного оружия только усугубит ситуацию. Я надеюсь, что и на западе к этому пониманию будут приходить все больше и больше, и перестанут учитывать путинские запугивания в рамках собственных калькуляций.

Представитель ГУР Ягун однозначно дает оценку, что Путин готовит россиян к поражению. Как вы думаете, "проглотят" ли они вывод войск хотя бы до состояния 24 февраля 2022 года? Путин сможет договориться и как-то "продать" это своему населению? И удержаться, и проиграть?

Хороший вопрос, на который не очень просто ответить. Все зависит от того, о каких россиянах мы говорим. Если мы говорим о простом населении России, то у них нет большого механизма выражать свое недовольство, нет инструмента прямого действия, нет выборов. Они могут выходить на протесты, где их будут встречать танками и дубинками. Но Путин увязал себя с поражением гораздо больше. До мобилизации вероятность того, что Путин может выйти из Украины и не потерять при этом власть, была сильно выше, чем сейчас. После того, как это затронуло людей, после того, как большое количество ресурсов было вбухано в эту войну, это уже чуть сложнее. Но сложнее даже не с точки зрения россиян, а с точки зрения элит. Потому что если Владимир Путин выйдет из войны с поражением, это будет означать, что все те издержки, которые легли на плечи элит, были напрасны. Они никаким образом не могут быть компенсированы, потому что Запад оставит Россию в изоляции, чтобы не допустить повторения этой войны. Ведь стало очевидно, что если Путин заключает какие-то мирные соглашения, то он просто берет паузу, чтобы накопить силы и напасть снова.

Шансы нового наступления на Киев

О каких договоренностях может идти речь и на что рассчитывает Путин, если Украина не собирается садиться с ним за стол переговоров? Отвод войск до состояния 24 февраля 2022 невозможен. Украинцы этого своей власти не простят. Говорят, они подготовили 200 тысяч мобилизованных. Чем может увенчаться этот поход? Или здесь снова тактика затягивания?

Владимир Путин вполне может полагать, что у него может получиться марш-бросок до Киева. Какие-то планы в этом направлении явно есть, но не очень понятно, как их можно реализовать. В феврале Путин группировкой в 180-200 тысяч попробовал напасть на Украину и взять Киев. Чем закончилось? Мы видели. Что он готовит дальше? Снова набрать 200 тысяч человек и пытаться захватывать Киев. У Украины стало гораздо больше оружия, гораздо больше номенклатуры вооружения, больше средств ПВО и РСЗО, в Украине миллион обученных людей под ружьем.

Ситуация сильно отличается от той, которая была в феврале. Как в этом контексте можно рассчитывать той же численностью войск пытаться что-то новое сделать? Я не очень понимаю. Либо там есть какое-то секретное оружие, о котором я не знаю. Либо какие-то невероятные данные российской разведки, которая говорит, что украинская армия состоит из двух людей и они оба в запое. Непонятно, на что именно они ориентируются, планируя очередное наступление весной. Более того, если весной они собираются наступать свежемобилизованными, то кто будет фронт охранять? Сейчас эти мобилизованные рассредоточены по линии фронта и мрут там пачками. Кто будет вместо них? Если их не будет, то Украина довольно быстро возьмет Мелитополь и пойдет в Крым. Надо как-то войска пополнять. Придется либо срочников пускать в расход, либо еще одну мобилизацию объявлять. А это довольно негативные действия, которые влияют и на самих военных, и на их окружение. Я охотно верю, что у Владимира Путина есть какой-то план по наступлению, но реализация будет катастрофой. Он, конечно, заберет большинство людей с собой в свою будущую могилу. Но как это может выгореть? Никто этого не понимает. Я надеюсь, у него не получится до весны дожить или досидеть.

Вы давали много прогнозов о будущем Путина. В свете последних событий вы могли бы их пересмотреть?

Я надеюсь, что он прямо завтра сдохнет или будет пленен. Я не очень верю в состоятельность плана отступления. Мир прозрачный и большой. Человек такого уровня, как Владимир Путин, в нем не спрячется. Он довольно сильно привязал свою политическую судьбу к победе или поражению. Пока его победы я там совсем не просматриваю.

Если мы говорим о прогнозах, я однозначно могу говорить, что недовольство в России растет. Кремль точно это знает и точно это видит. Недовольство в элитах тоже растет. Кто-то уехал, кто-то отказался от российского гражданства, кто-то ведет переговоры с американцами и еще что-то. Мы видим конфликт внутри силовых структур, где армия против силовиков, все друг на друга все валят и друг друга во всем подозревают. Есть потеря монополий на легитимное насилие. Есть кадыровцы и вагнеровцы, которые занимаются чем хотят и никто им не противодействует. Есть случаи дезертирства, самострелов, расстрелов, есть большое количество зэков с оружием. Глобально российского государства уже не существует. В политической науке это называется "failed state", когда у тебя нет нормальной экономической базы, нет четких границ. Провалившееся государство долго воевать не может.

Главный итог этого года - это то, что Украина выстояла, продержалась, дала мощный отпор. Украина показала и врагам, и союзникам, что она - цельное государства, которое борется и может это делать. Будем надеяться, что в наступающем году Украина закончит эту войну.

Диана Шароди, Алексей Лихман