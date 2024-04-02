В Луганской ОГА назвали произошедшее "внештатным схождением авиационной бомбы".

Во вторник, 2 апреля, на временно оккупированный город Рубежное с российского истребителя упала авиабомба оккупантов.

Как сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, российская авиабомба упала вблизи железнодорожного вокзала.

"В оккупированном Рубежном - вторая часть действа с "внештатным схождением авиационной бомбы". Упала она с российского истребителя недалеко от железнодорожного вокзала", - пишет Лысогор.

О количестве жертв не сообщается, уцелевших эвакуировали и держат вместе.

Бомбардировка Рубежного

Как сообщал УНИАН, это уже второй случай, когда Рубежное подверглось "внештатному сходу авиационной бомбы". Прошлый раз это произошло 8 января, тогда снаряд упал в районе жилой застройки. Глава Луганской ОГА написал, что оккупанты с авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам Рубежного - из-за многочисленных свидетелей событие не удалось скрыть.

"В прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей - работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", - напомнил Лысогор.

Вас также могут заинтересовать новости: