Такой пролет БПЛА был зафиксирован радиолокационными системами ПВО.

Уже не раз российские ракеты и БПЛА пролетали через Молдову или Приднестровье. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя ситуацию, что в ночь на 27 февраля РФ запустила по Украине ударные беспилотники, один из них двигался в сторону Хмельницкого от границы с Молдовой.

"Это же было уже и не раз. Я даже не видел особой сенсанционности в этой новости, пролетающих через Молдову или Приднестровье - российский анклав: и ракеты, и шахеды. И на этот раз был определенно такой пролет зафиксирован радиолокационными системами ПВО. Ничего удивительного здесь нет. Россия проводит свои провокационные действия на этом направлении далеко не впервые", - рассказал он.

При этом отметил, что пролетают не только беспилотники ударного типа, в частности, "Орлан", но и разведывательные БПЛА, которые часто даже приближались к территории Румынии. Игнат отметил, что этот БПЛА был уничтожен украинской ПВО.

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Отвечая на вопрос по поводу того были ли это провокационные действия России или попытка обойти нашу ПВО, спикер отметил, что здесь трудно ответить. "Безусловно, они знают, где легче проходить, и исходя из этого, строят свои маршруты. БПЛА, которые с южного или с северного направления движутся, могут и до западных границ нашего государства долетать и уже там уничтожаться. Здесь вопрос без ответа. Я не могу точно вам сказать, что это они запустили, чтобы сократить путь или провокационные действия", - сказал Игнат.

Он обратил внимание, что в этом регионе происходят определенные политические процессы и государство-оккупант пытается "сделать определенные провокационные вещи с присоединением ( речь идет о том, что в конце февраля жители самопровозглашенной приднестровско-Молдавской Республики якобы попросили присоединить "Приднестровье" к России - УНИАН)".

Российский беспилотник пересек границу Молдовы - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 27 февраля РФ запустила по Украине ударные беспилотники и один из БПЛА двигался в сторону Хмельницкого от границы с Молдовой, но Министерство обороны этой страны заявило, что 26 февраля в воздушном пространстве страны не фиксировали российские беспилотные летательные аппараты.

Глава Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские войска применили новую тактику с запуском шахедов по Украине. По ее словам, враг сначала запустил дроны типа "Shahed", которые враг направлял в два нетипичных направления по нашей зоне ответственности.

Она также подтвердила, что российские дроны ночью действительно пересекали границу с Молдовой.

По ее словам, один из дронов, который был направлен в Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. Очевидно, был провокативно заложен маршрут с пересечением государственной границы на украинско-молдавском участке. Она добавила, что было зафиксировано пересечение границы. БПЛА пролетел несколько десятков километров и вернулся в воздушное пространство Украины, где был уничтожен силами ПВО.

Она также прокомментировала слова молдавской стороны о том, что российских дронов на их территории не было. По словам Гуменюк, в Кишиневе не имеют достаточного количества информации по этому поводу.

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