Его уничтожение, вероятно, имеет прямое отношения к диспозиции пусков дронов-камикадзе по Украине, заявил Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко провел параллель между уничтожением российского БДК "Цезарь Куников" и последними дроновыми атаками РФ.

Аналитик выдвинул версию о том, что корабль-десантник в день своего затопления мог перевозить на борту очередную партию дронов во временно оккупированный Крым.

На себя обращает внимание изменение локации пусков и маршрутов полета дронов РФ по Украине, указал Коваленко.

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"В ночь на 13 февраля был осуществлён последний пуск с крымского мыса Чауда. Затем, до 18 февраля пусков не осуществлялось, а когда они возобновились, то с мыса Чауда не было ни одного. В основном запускались из района Приморско-Ахтарск, Курск и Белгородской области", - пояснил аналитик.

Не исключено, что такая диспозиция пусков объясняется уничтожением корабля, считает он.

"Кто знает, возможно, это связано с тем инцидентом, который случился 14 февраля у берегов Крыма с БДК "Цезарь Куников" и имеет прямое отношения к такой диспозиции пусков. Ведь не секрет, что на БДК проекта 775 дроны-камикадзе Shahed-131/136 доставлялись в Крым и вполне возможно, одна из партий ушла на дно вместе с этим ржавым корытом. Если это так, то зависимость от получаемых партий у РОВ очевидна", - заявил Коваленко.

Он напомнил, что в ночь на 20 февраля Россия запустила по Украине 23 единцы дронов-камикадзе Shahed-131/136 и наша ППО справилась с ними на 100%.

Всего за две трети февраля оккупанты применили 252 дрона-камикадзе Shahed-131/136. "В феврале показатель налетов вряд ли установит новый, рекордный показатель, оставаясь на среднем уровне интенсивности налетов", - спрогнозировал обозреватель.

Как БДК Цезарь Куников утопили дроны

ВДК "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля - совместная спецоперация ГУР и ВС Украины пришлась на "день влюбленных". Такое "совпадение" особенно понравилось украинцам: в сети нация придумала множество мэмов о затоплении корабля-десантника. Его уничтожение официально подтвердил Генштаб.

Позже украинская разведка уточнила, что по "Цезарю Куникову" ударили морскими дронами. В миссии принимала участие известная группа ГУР - "Группа 13", которая специализируется на самых сложных водных спецоперациях с применением дронов.

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