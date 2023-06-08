Еще 5 человек ранены, из них 4 ребенка.

Российские войска обстреляли Украинск в Донецкой области, в результате чего 3 человека погибли и 5 ранены. Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация в Telegram.

"Рашистские нелюди в очередной раз обстреляли г. Украинск Селидовской громады. В результате артобстрела погибли 3 человека, из них 1 ребенок. Ранены 5 человек, из них 4 детей. Все доставлены в больницу, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как информирует ГВА, в городе повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажек.

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Российские обстрелы Украины - детали

Во время эвакуации населения враг совершил десятки ударов по гражданским, которые пытались спастись, в затопленном в результате подрыва Каховской ГЭС микрорайоне Остров в Херсоне, рассказал спецкору УНИАН спикер 124-й бригады ВСУ Сергей грибочек.

Российские захватчики ударили по микрорайону остров в Херсоне во время эвакуации, пострадали двое полицейских.

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