С 24 февраля 2022-го года украинские защитники уничтожили около 3436 российских танков.

В сети появилось видео уничтожения российских танков, предположительно Т-80БВМ, в районе села Краснопоповка Луганской области.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, ролик снят на правом берегу речки Красная в северо-восточной локации от самого села.

"На первый взгляд, кажется, ничего особенного, если только не учитывать того факта, что до позиций ВСУ, согласно имеющейся сейчас в доступе информации, не менее 6 км. Мне кажется, это боевой телекинез. Уничтожение вражеской техники на расстоянии, и никак иначе", - отметил эксперт.

Потери РФ в Украине – сколько ВСУ уничтожили российских танков

Как писал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили около 3436 российских танков.

Ранее Коваленко сообщал, что российские танки Т-80 наиболее "современной" модификации (Т-80БВМ) сейчас комплектуются наименее современными и более дешевыми комплектующими. По его словам, это лишь подтверждает тот факт, что у российского ВПК возникают серьезные проблемы с улучшением танков, которые снимают с консервации.