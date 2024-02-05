Эксперты оценили, ослабит ли Путина и армию России передача ВСУ зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Турция когда-то покупала у страны-агрессора.
Как сообщает Defense Express, о передаче закупленных Турцией у РФ систем ПВО публично заговорили еще в прошлом году. В частности, Анкара официально отказала Пентагону в передаче этих систем Украине.
Новый толчок к обсуждению темы предоставила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в конце января 2024 года. Она утверждала, что Америка согласится на возвращение Турции в программу истребителя F-35 при условии отказа от С-400.
"Вероятно, что отказ будет означать передачу их Украине, как это предлагали американцы еще в 2023 году. Тем не менее, проблематика передачи Украине турецких С-400 находится не столько в плоскости турецко-американских отношений, сколько в турецко-российских. Отказ от закупленного у РФ оружия станет существенным ударом по российско-турецким отношениям и подорвет имидж Турции, как договороспособного и надежного партнера", - говорится в публикации.
Отмечается, что визитной карточкой внешней политики президента Турции Реджепа Эрдогана стала способность договариваться с Востоком и Западом. В то же время взаимодействие Анкары и Москвы охватывает широкий круг вопросов - экспорт зерна и энергоресурсов, атомная энергетика, туризм и т.д., а также различные точки геополитической конфронтации - Украина, Сирия, Ливия, Кавказ, Средняя Азия, Сахель. Поэтому теоретически Эрдоган может обсудить с россиянами "вопрос С-400" в разрезе предложений, которые могли бы заинтересовать РФ.
"Однако, трудно представить условия, при которых бы Путин согласился добровольно на очередной ятаган в спину от Эрдогана, особенно перед выборами. Двустороннее взаимодействие Эрдогана и Путина - это всегда об обсуждении сложных вопросов и многочасовых встречах, которые часто на имидж и позиционирование Путина влияют негативно", - анализирует Defense Express.
Предполагается, что передача российского оружия Украине лидером Турции стала бы невероятным ударом по международному и внутреннему имиджу Кремля и лично Путина. Но дискуссии по передаче С-400 и предложение американцев являются интересным козырем для игры турок с россиянами. И этот "козырь" Нуланд метко подбросила накануне визита Путина в Турцию, который вероятно состоится 12 февраля.
"Передача Украине С-400 вместо заказанных ранее F-35, если смотреть с точки зрения россиян, не является нереалистичным сценарием, а скорее является потенциальной и достаточно существенной угрозой для РФ в войне против Украины. Более того, на данном этапе есть несколько новых аргументов. В первую очередь, это успехи Турции в разработке собственных ЗРК среднего и большого радиуса HISAR и SIPER. Приобретение 4 дивизионов С-400 у РФ было временным решением с целью закрыть нехватку таких систем ПВО в Турции", - пишет Defense Express.
Аналитики напомнили, что в декабре 2023 года Турция запустила в серийное производство дальнобойные ЗРК SIPER. Не исключительно, что прогресс в разработке этих ЗРК Турция добыла заимствованием технологий российских С-400. Также известно, что США согласовали Греции продажу 49 истребителей F-35 - в обмен на начало передачи советских систем ПВО Украине.
Уточняется, что Запад заинтересован в поддержке паритета между Грецией и Турцией, а разрешение на продажу F-35 Турции вместе с ослаблением турецкого ПВО - направление двустороннего сотрудничества, которое США или же Британия будут готовы продолжать обсуждать и в дальнейшем. То есть, это - логичное, прогнозируемое направление их работы, которое не могут игнорировать в РФ.
Если Турция согласится на предложение Штатов, это станет неплохим усилением возможностей украинской ПВО. По мнению аналитиков, аргументы о невозможности обслуживания и нехватке боекомплекта не являются релевантными, а переподготовка экипажей С-300 на С-400 можно может быть достаточно быстрой.
Если передача действительно состоится, Украина получит потенциальный ресурс, который может усилить возможности ВСУ даже с ограничением по количеству ракет и запчастей.
"Лучше иметь ЗРК с ограниченным боекомплектом, чем не иметь вообще, особенно стране, которая каждый день находится под постоянными атаками ракет и БПЛА по военной и гражданской инфраструктуре. Кроме того, даже после завершения зенитных ракет до С-400 возможно продолжить использование РЛС комплекса, которые лишними точно не будут", - отмечается в публикации.
Нуланд заявила о неожиданностях для Путина
Напомним, заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что в 2024 году российского президента Владимира Путина ждут неожиданности в Украине. По мнению Нуланд, Украина добьется очень больших успехов. Она уверена, несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, президента РФ Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя.