МиГи в Беларуси могут быть использованы для сотрудничества с радиолокационной станцией "Небо-М".

Российские истребители МиГ-31К, которые были перемещены в Беларусь, могут быть использованы для сотрудничества с радиолокационной станцией "Небо-М", поскольку Россия сейчас боится использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом в эфире "Киев24" сказал президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан.

Он отметил, что можно лишь предполагать, что именно было причиной перемещения самолетов. "Есть предположение, что, может, их вывели в Беларусь для того, чтобы попытаться спасти. Но я считаю немножечко иначе. Есть большая вероятность того, что эти самолеты могут быть использованы в сотрудничестве с радиолокационной станцией Российской Федерации "Небо-М", - сказал Хазан.

Он пояснил, что эта станция работает в "стелс-режиме". Она работает на прием, но ей нужно, чтобы был сигнал, который будет облучать объекты, которые находятся в воздухе.

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"И здесь, собственно, те МиГ-31, их локаторы мощные, могут быть использованы... для такого сотрудничества", - отметил эксперт.

Хазан напомнил, что недавно одна "Небо-М" была уничтожена и их "осталось 10 штук". "Она очень ценная, около 100 миллионов долларов стоит", - добавил он.

Кроме того, эксперт напомнил, что Россия сейчас боится использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, несколько из которых уже были уничтожены:

"А вот таким образом использовать МиГ-31 - очень огромная вероятность. То есть мы должны рассматривать все возможности. И как возможность нанесения удара ракетами, носителями которых они являются, а также... как целеуказание к радиолокационной станции Российской Федерации "Небо-М". Потому что в той части Украины для них нет возможности радиолокационной разведки, радиолокационного сопровождения целей".

Российские носители "Кинжалов" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 9 октября мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" проинформировал, что из России в Беларусь прилетел истребитель МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

10 октября канал сообщил о прилете еще одного такого же истребителя. Оба они приземлились на аэродроме "Мачулище".

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российские оккупанты будут пытаться использовать Беларусь для ракетных ударов по Украине.

По его прогнозам, враг планирует продолжить атаки на Староконстантинов (Хмельницкая область), поскольку россияне считают, что именно там расположены самолеты F-16.

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