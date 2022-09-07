В частности, перед оккупантами встает вопрос, продолжать ли поддерживать наступательный потенциал в сторону Бахмута, или защищаться от контратак украинцев на юге.

Командиры российских оккупационных войск столкнулись с дилеммой из-за контратак Вооруженных сил Украины на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

"В течение последних 24 часов на трех фронтах произошли тяжелые бои: на севере, возле Харькова; на востоке на Донбассе; и на юге в Херсонской области. Намечены основные усилия России, вероятно, касающиеся наступления на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой относительно того, разворачивать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от постоянных украинских атак на юге", - говорится в сообщении. Видео дня

"Многочисленные одновременные угрозы, размах которых распространяется вдоль 500 км, проверят способность России координировать операционное построение и перераспределять ресурсы между многочисленными группировками сил", - отмечают в разведке.

"Ранее в войне неспособность России сделать это было одной из основных причин низкой военной производительности", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия ведет контрнаступательные действия на двух направлениях:

"Наши давят, давят очень сильно. И, конечно, русское командование растеряно. А почему в двух местах? Потому что мы не даем им маневрировать резервами, за счет одного направления усиливать другое".

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