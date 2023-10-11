По словам мэра Мелитополя, их могут привлечь и к сборке беспилотников.

Российские захватчики анонсировали сборку боевых беспилотных летательных аппаратов на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Прячутся за спинами гражданских и привлекают к этому детей. На базе профтехучреждений и некоторых школ начали обучать детей 10-11 классов пользоваться дронами. А также в профтехучреждениях начали вроде собирать и ремонтировать дроны", - сказал он.

По его словам, оккупанты обустроили мини-производство дронов на базе "батальона Судоплатова", где служат наемники со всей России. "В дальнейшем планируют устроить "технопарк" для производства БПЛА, конечно спрятав его в жилых районах, чтобы прикрыться гражданскими жителями", - добавил он.

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Оккупанты заявили о производстве дронов на оккупированных территориях

9 октября гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил о начале производства ударных беспилотников, квадрокоптеров и разведывательных аппаратов захватчиками.

"Теперь есть большая база для обучения непосредственно на тех летательных аппаратах, которые будут применяться в выполнении боевых задач", - написал он в своем Telegram-канале.

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