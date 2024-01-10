В случае отказа встать на российский воинский учет грозит штраф.

Армия Российской Федерации пытается покрыть свои потери жителями временно оккупированных территорий. Москва активизировала принудительную мобилизацию в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты сосредоточили свое внимание на фермерах. Так, в населенных пунктов россияне разослали хозяйствам требования встать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста.

В случае неповиновения фермерам грозят штрафы в 400 тысяч рублей, но деньги не гарантируют того, что захватчики не отправят воевать против Украины.

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"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях - системная преступная политика Москвы", - сообщили в ГУР.

Таким образом, россияне пытаются покрыть потери личного состава, а также это попытка бороться со снижением поддержки войны среди населения РФ.

"Поскольку кремлевские "технологи" пока считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления. Под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых Москва так же загоняет в оккупационное войско", - отметили разведчики.

Потери России в Украине - послдение новости

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 365 990 человек личного состава. ВСУ за 8 января ликвидировали еще 820 российских оккупантов.

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