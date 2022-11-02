Президент подчеркнул, что российский шантаж оказался безрезультатным, а зерновая инициатива продолжит работать.

Утром российский самолет запускал крылатые ракеты неподалеку острова Змеиного, которые перелетали через маршруты зернового коридора.

"Сегодня у нас есть весомый дипломатический результат для нашего государства и всего мира – экспортная зерновая инициатива продолжит работать. Российский шантаж ни к чему не привел", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, в этой ситуации "принципиально и действенно" отреагировала ООН и ее генсек, а также президент Турции.

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"Вовремя и справедливо реагировали и другие ведущие субъекты международных отношений. В очередной раз все убедились, что в нашем регионе есть только одна угроза глобальной продовольственной безопасности, и это – Российская Федерация, больше никто. Вся эта ситуация моментально отразилась и на показателях на биржах – мы видим некоторое удешевление и по пшенице, и по кукурузе. Каждый раз, когда активизируется российский шантаж, продовольствие дорожает. И каждый раз, когда мир не поддается на шантаж, агропродукция дешевеет", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если бы российского нападения на Украину не было, то не было бы даже и призрачной угрозы глобального продовольственного кризиса.

"Потому что каждая российская ракета, которая бьет по нашим портах, элеваторах по с зерном, по электростанциях, которые питают наше агропроизводство, в итоге бьет по уровню жизни десятков миллионов людей во многих странах. Это и Египет, Алжир, Сомали, Судан, Ливан, Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам... В этом году они переплатили десятки миллиардов долларов за продукты питания - и только по вине России, только из-за сумасшедшей российской агрессии, которая дестабилизирует международную торговлю", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что сегодня обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в том числе и безопасность зернового коридора и Черного моря в целом, работу Крымской платформы, возвращение украинских военнопленных и политических заключенных.

"Также подробно говорили о постоянных российских провокациях, об иранских дронах, о ракетных ударах российской армии. Например, этим утром российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку от Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск – а они почти ежедневные - прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу", - считает президент.

"Зерновая сделка": что о ней известно

22 июля Украина и Россия подписали при посредничестве Турции отдельные соглашения с ООН по восстановлению после начала полномасштабной войны экспорта украинского зерна Черным морем. Они предусматривают вывоз зерна из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов. Соглашения действуют 120 дней с возможностью пролонгации.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы "террористического акта" против кораблей Черноморского флота РФ в Крыму.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать транспортировку зерна.

Несмотря на прекращение участия России в "зерновом соглашении", за два дня, 31 октября и 1 ноября, "зерновым коридором" в оба направления прошли 17 судов, из них 2 прибыли в украинские порты под загрузку.

По подсчетам Мининфраструктуры, за 3 месяца реализации "зерновой инициативы" 422 судна экспортировали почти 10 млн тонн агропродукции.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора", обеспечивающий поставки агропродукции из портов Украины в Черном море.