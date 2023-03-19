Враг целенаправленно атаковал жилой дом.

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. "После обеда российская артиллерия ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось достать женщину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи.

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Обстрелы Херсонщины

Российские захватчики регулярно обстреливают Херсонскую область. Так, 18 марта, использовали почти 270 снарядов во время обстрела освобожденной части Херсонской области.

В частности, Херсон враг обстрелял 5 раз - 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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