Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке.

Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 18:00 27 марта.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Так, 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, входящая в группировку, получила разрешение на использование указанных боеприпасов.

"Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", - заявили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе также сообщили, что российские оккупанты продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, что серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

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