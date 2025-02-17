Украинские штурмовики отмечают, что оккупантам не удается захватить город несмотря на примененную тактику выжженной земли.

Бойцы штурмового полка "Сафари" бригады Национальной полиции Украины "Лють" более трех недель держат оборонительные позиции в Торецке. В распространенном Нацполицией видео штурмовики "Люти" отмечают, что оккупантам не удается захватить город, несмотря на все их усилия.

"Несмотря на непрерывный вражеский натиск и тактику выжженной земли, несмотря на морозную погоду, моральную и физическую усталость воины штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" продолжают выполнять боевые задачи в украинском городе Торецк. Все ежедневные заявления врага о взятии города являются лживыми и абсолютно не соответствуют действительности", - отметил один из штурмовиков на видео.

Он отметил, что тяжелые бои идут за каждый дом, за каждый метр города.

"Остаемся сильными духом, непоколебимо верим в нашу победу и ежедневно несем смерть оккупантам для того, чтобы раз и навсегда сломать хребет российской военной машине", - добавил боец.

Торецк сегодня - главные новости

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ заявило 7 февраля, что российские войска захватили город Торецк в Донецкой области.

Издание The Washington Post отмечало, если это подтвердится, то следствием будет дальнейшее продвижение оккупантов в Донецкой области, хоть и ценой их больших потерь. В материале отмечалось, что другими первоочередными для оккупантов целями являются ключевой логистический узел Покровск и стратегически важный город Часов Яр.

Украинское военное командование официально не комментировало тогда ситуацию в Торецке, но пресс-офицер 28-й бригады Евгений Алхимов по телефону сообщил агентству Associated Press, что его подразделение находится и дальше на своих позициях в городе, что было бы невозможным, если бы информация россиян подтверждалась. Он отметил, что интенсивные штурмовые действия захватчиков продолжаются в Торецке.

Вас также могут заинтересовать новости: