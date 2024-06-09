Оккупанты укрепляют фортификации, которые прикрывают Крым с моря.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что российские оккупанты в Крыму решили, что теперь есть большая угроза возможной высадки десанта Вооруженных сил Украины.

В эфире КИЕВ24 он отметил, что в 2023 году в Крыму было очень интенсивное строительство развитых фортификационных укреплений, больше - в северо-западной части.

"Они тогда уделяли значительное внимание северному направлению. Потому что ожидалось, что Вооруженные силы Украины будут наступать из Херсонской области. Так чувствовалось, исходя из их строительства", - отметил Чубаров.

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Теперь, добавил он, захватчики проанализировали удары ВСУ, а они в последние месяцы больше были по объектам противовоздушной обороны врага, а также по объектам логистики.

"И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь есть большая угроза относительно возможного десанта со стороны Вооруженных сил Украины", - сказал глава Меджлиса.

Он добавил, что российские оккупанты обновляют фортификационные сооружения на побережье Черного моря.

"Это говорит о том, что они проанализировали, что уничтожаются объекты противовоздушной обороны, то есть мы ослабляем возможности их. И теперь они ожидают возможного десанта Вооруженных сил Украины. Такую они выбрали тактику. И действительно укрепляются фортификации, которые прикрывают Крым с моря", - отметил Чубаров.

Среди прочего, он также отметил, что россияне усиливают охрану и противовоздушную оборону Крымского моста.

Ситуация в Крыму - последние новости

Ранее во временно оккупированном Россией украинском Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили, что якобы уничтожили морской беспилотный катер в районе Стрелецкой бухты.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что важным моментом здесь является даже не возможное уничтожение беспилотника, а тот факт, что он прорвался к Стрелецкой бухте.

По его словам, это показательный момент и это свидетельствует о том, что эта бухта, которая является более защищенной в техническом и военном плане, чем Крымский мост, демонстрирует полную несостоятельность перед атакой украинских беспилотников.

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