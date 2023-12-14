В начале полномасштабного вторжения Россия массово применяла авиацию, недооценивая ВСУ, отметил пилот.

Российские войска несут потери в вертолетах и летном составе, но все еще преобладают количественно, рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" в интервью УНИАН.

"Надо понимать, что как мы восстанавливаемся, используем старую технику, так и враг: широко применяет Ми-8 и Ми-24, а также более современные Ми-28 и Ка-52. Что касается последних, они действительно несут критические потери. То же касается летного состава, который не быстро восстанавливается. Но человеческий ресурс у них огромен. И это - самая большая беда", - отметил он.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ массово применяла авиацию, недооценивая ВСУ:

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"Они понесли большие потери и сделали определенные выводы. Сейчас россияне уже не так наглы, как в начале. Летают парами, звеньями, вертолеты используют точечно".

Он добавил, что РФ вынуждено передислоцировала авиационные полки во временно оккупированный Крым: "Многие полки базируются на административном корне Украины с Россией".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 составляют около 341 500 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 850 российских оккупантов

Кроме того, также за сутки уничтожено 18 танков (всего с начала широкомасштабного вторжения - 5682 единицы); 15 боевых бронированных машин (10594 единицы); 3 артиллерийские системы (8076); 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (6173); 12 единиц автомобильной техники, автоцистерн (10662) и 6 единиц специальной техники (всего 1176 единиц).

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