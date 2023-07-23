Здание Дворца культуры сгорело, к счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, который использовался как городской гуманитарный штаб. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Рашисты уничтожили Дворец культуры во временном овраге, который использовался как городской Гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Возник пожар", - заявил он.

По словам Кириленко, спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку россияне не прекращали стрелять.

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Кириленко проинформировал, что здание Дворца культуры сгорело, в нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование. Также он сообщил, что к счастью, обошлось без жертв.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, ранее офис генерального прокурора проинформировал, что 22 июля российские захватчики, предположительно, из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты на севере Донетчины. В результате обстрела погибли четыре человека, девять - ранены.

Под вражеский огонь попали города Авдеевка, Дружковка, Северск, а также с. Торецкое, с. Софиевка Дружковской городской громады, с. Дружба г. Торецка и с. Федоровки Соледарской городской громады.

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