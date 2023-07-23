Разрушено много жилых домов, выгорело поле ячменя.

Российские войска совершили массированный обстрел жилых кварталов ряда населенных пунктов на севере Донецкой области, в результате чего четверо мирных жителей погибли, девять получили ранения.

Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины. Как отмечается, в результате этого погибли 51-летний житель Авдеевки и три женщины из с. Торецкого, с. Софиевки и с. Федоровки.

"22 июля 2023 года российская оккупационная армия обстреляла, вероятно, из артиллерии и реактивных систем залпового огня населенные пункты на севере области. Под вражеский огонь попали города Авдеевка, Дружковка, Северск, а также с. Торецкое, с. Софиевка Дружковской городской общины, с. Дружба г. Торецк и с. Федоровка Соледарской городской общины", - сообщают прокуроры.

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Девять гражданских, среди которых четверо проживают в с. Софиевке, после атак РФ попали в медицинские учреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и другие телесные повреждения.

"Поскольку оккупанты умышленно били именно по жилой застройке, разрушено и изуродовано много жилых домов и хозяйственных сооружений", - сообщает ОГП.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В свою очередь председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате вчерашнего обстрела Донецкой области, в частности в с. Дружба повреждено 20 домов, в Часовоярской общине повреждено 2 частных дома, магазин, многоэтажку и заведение культуры, а в Торецком Шаховской общины выгорело поле ячменя.

Война в Украине - ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, за сутки 21 июля в Донецкой области от агрессии РФ погибли 6 жителей области, еще 5 человек получили ранения. Россияне нанесли многочисленные удары по Торецкой территориальной общине. В частности оккупанты обстреляли с. Дружбу и Краматорск, сбросили три авиабомбы на город Нью-Йорк.

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