Российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - подчеркнул Лях.
Он отметил, что дополнительную информацию сообщит позже.
Как пишет Радио Свобода, обстрел вызвал многочисленные пожары. По меньшей мере один человек погиб.
Как сообщал УНИАН, 3 июля российские захватчики из реактивных систем залпового огня обстреляли Славянск, в городе вспыхнуло до 15 пожаров. В результате ракетного обстрела погибли 6 жителей, 15 получили ранения.