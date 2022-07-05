Обстрел вызвал многочисленные пожары. По меньшей мере один человек погиб.

Российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - подчеркнул Лях.

Он отметил, что дополнительную информацию сообщит позже.

Как пишет Радио Свобода, обстрел вызвал многочисленные пожары. По меньшей мере один человек погиб.

Как сообщал УНИАН, 3 июля российские захватчики из реактивных систем залпового огня обстреляли Славянск, в городе вспыхнуло до 15 пожаров. В результате ракетного обстрела погибли 6 жителей, 15 получили ранения.

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