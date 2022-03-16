В сторону украинского города двигались более 10 судов противника, выяснили журналисты.

К побережью Одессы приближались десантные корабли военно-морских сил Российской Федерации.

В сторону украинской территории двигались минимум 14 российских судов, пишет британская газета Naval News, ссылаясь на сведения экспертов и спутниковые снимки.

По данным издания, к украинскому побережью приближались три группы кораблей РФ - северная, средняя и южная.

Журналисты узнали, что в состав северной группы противника входили тральщик или буксир, три больших десантных корабля и еще один буксир.

Средняя группа, которая двигалась по форме квадрата, согласно сведениям экспертов, состояла из ракетных корветов.

В южной группе заметили большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Тапир" (два судна), а также фрегат "Москва".

Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Одессу.

13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил, что враг готовится к осуществлению высадки десанта в Одессе и области.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов говорил, что противник пытается окружить город.

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