Черник напомнил об успешных ударах ВСУ в тыл врага.

Российские оккупанты, вероятно, готовятся к битве за Херсон, поэтому насыщают правый берег Днепра своими силами.

Такое предположение в эфире телеканала "Эспрессо" сделал военный эксперт Петр Черник.

"Стратегически изменилась только одна важная деталь, они пришли к выводу не отдавать Херсон без боя. Мы говорили о том, что на Херсонщине складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий по освобождению правого берега Днепра. Противник осознал эту стратегическую оперативную реальность и насыщает правый берег" - отметил он.

ВСУ, по его словам, "нащупали" болевую точку врага - понижение его логистического обеспечения.

"Удары по Антоновскому мосту и по другим мостам, а также по понтонам являются очень хорошим инструментом для того, чтобы группировка войск не имела нормального обеспечения. В первую очередь, воюет человек - он нуждается в питании, питьевой воде и медикаментах. Эти логистические цепочки мы научились бить", - добавил Черник, спрогнозировав истощение вражеской группировки.

"Когда дойдет до большой битвы - спрогнозировать невозможно. Это может быть через несколько дней или недель. Самые тяжелые битвы впереди", - считает эксперт.

Ранее в ВСУ рассказали, что враг деморализован из-за отсутствия логистического обеспечения на юге Украины.

Также боец ВСУ объяснил, почему затягивается освобождение Херсона и области.