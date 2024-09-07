Ранее нанесенные разрушения железнодорожной части Крымского моста сделали невозможным прохождение по нему эшелонов с горючим.

После успешного поражения Силами обороны железнодорожных паромов в Крыму, российские оккупанты пытаются заменить их морскими баржами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Успешное поражение логистических путей на ВОТ Крымского полуострова затрудняет содержание там оккупационных войск. В частности значительный удар по логистике россиян нанесло уничтожение Вооруженными силами Украины железнодорожного парома "Конро Трейдер" 22 августа в порту "Кавказ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пропускные способности через железнодорожные паромы были уменьшены втрое, от базового показателя, а фактически остановлены, поскольку отсутствуют железнодорожные паромы, которые бы россияне могли оперативно привлечь на данном направлении.

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Там утверждают, что ранее нанесенные разрушения железнодорожной части Крымского моста сделали невозможным прохождение по нему эшелонов с горючим. Для обеспечения контингента оккупантов в Крыму Керченская паромная переправа была единственной альтернативой.

"В настоящее время оккупанты дошли до того, что ищут баржи, которые бы они могли приспособить для переправы железнодорожных эшелонов с топливом. Хотя до сих пор россияне не знают каким образом убрать остатки затопленного парома, чтобы освободить подход к берегу, где бы он мог принять железнодорожные цистерны", - информируют они.

В ЦНС сообщили, что в связи с такой ситуацией, противник активизирует поставки топлива через временно оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей железнодорожным маршрутом Авило-Успенка (РФ) - Амвросиевка - Волноваха - Токмак - Мелитополь - Джанкой.

Таким образом противник пытается вдвое увеличить перевозки дизельного топлива и бензина по железной дороге по т.н. "северному обходу Крымского полуострова" - до 160 вагонов в сутки.

Удары по паромам в Керченском проливе - детали

22 августа украинские военные нанесли удар по порту "Кавказ", в результате чего загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный 30 цистернами с топливом. Впоследствии паром оккупантов пошел на дно.

Аналитики утверждают, что пораженное судно "Конро Трейдер" было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

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