Между тем Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области оккупанты используют как полевой госпиталь.

Российские оккупанты продолжают размещать личный состав и военную технику в детсадах и храмах.

Об этом на сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

В частности, зафиксировано размещение военной техники в детских садах в населенном пункте Верхний Рогачик, а также в храмах Московского патриархата в Красном Маяке Херсонской области.

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Кроме этого, оккупанты используют Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области, как "полевой госпиталь".

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что российские оккупанты пытаются прикрыться украинскими детьми, которых заставляют на оккупированной территории идти в школу, как живым щитом.

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