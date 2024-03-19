Операторы РУБПАК 12-й бригады "Азов" разрушили вражеские планы.

Россияне попытались забрать в районе Кременной подбитый украинский Leopard 2A5, а вернее, его шведский вариант Stridsvagn-122, с поля боя, но, вместо этого, потеряли свои два тягача.

Бригада "Азов" показала, как "эвакуация" выглядела вблизи.

"Сразу две вражеские бронированные ремонтно-эвакуационные машины пытались вывезти с поля боя украинский танк вблизи Тернов. Операторы РУБПАК 12-й бригады "Азов" разрушили вражеские планы. FPV-дроны остановили обе вражеские БРЭМ точными попаданиями в моторные отсеки", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация на фронте

Продолжается полномасштабная война, и потери России в Украине на сегодня перескочили очередную психологическую отметку.

За сутки ликвидировано еще 840 противников, и теперь общие вражеские потери в живой силе составляют около 432 390 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его сведениям, металлоломом стали еще 35 боевых бронированных машин захватчиков, 10 танков, 30 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Силы обороны продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Херсонской области.

"Работа врага очень насыщенная и на правом берегу, и на левом. На левом враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава штурмовых групп", - сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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