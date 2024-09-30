В Курской области наши воины сожгли десятки вражеских бронемашин, поделился журналист.

Мощные российские силы, возможно, из интернациональной бригады "Пятнашка", пытались контратаковать украинские силы возле села Плехово, освобожденного в рамках операции "Курск", и попали в ловушку, которую сами же россияне и создали.

Противники совершили провальную атаку в конце прошлой неделе, которая была нацелена на Плехово, пишет Forbes. Журналисты добавили, что возле этого населенного пункта есть два основных оборонительных сооружения, созданных россиянами - противотанковые ловушки и близлежащий комплекс пехотных траншей:

"Российская колонна застряла в противотанковых ловушках - траншее и линии бетонных заграждений, которые россияне построили перед украинским заходом в Курскую область в начале августа".

Украинский журналист Юрий Бутусов 29 сентября поделился в Telegram, что в районе села Плехово операторы дронов 129-й бригады Территориальной обороны "преподали урок российским оккупантам и их технике - сожгли десятки бронемашин и ликвидировали личный состав противника".

В центре внимания новости - Курская операция продолжается

Украинская операция "Курск" стартовала в начале августа, и до конца месяца наши воины смогли освободить 100 российских населенных пунктов. В РФ уже создана военная администрация.

Издание Forbes писало, что за день до того, как украинцы зашли на Курщину, местный гарнизон россиян имел в наличии 18 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 71 миномет и 98 единиц артиллерии, однако это вооружение им не помогло.

По словам президента Владимира Зеленского, курская операция уже дала свои плоды - помогла замедлить продвижение захватчиков на украинской территории.

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