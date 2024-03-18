По всей вероятности пауза связана с ответственным для оккупантов этапом - псевдовыборами Путина.

Россия не отказалась от проведения массированных ракетных ударов по Украине и пауза, вполне вероятно, связана с ответственным для страны-агрессора этапом - псевдовыборами президента страны.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя информацию, что силы врага, в том числе авиация, уже длительное время полностью готовы для такой атаки, но не осуществляют ее.

"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 - нет наводчика, разведывательного центра", - отметила Гуменюк, напомнив, что последние "операции" российской авиации были "не очень активными и не очень результативными".

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"В результате самолетопада, который устроили силы обороны Украины для авиациии россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, эта ситуация сейчас находится на особом контроле и тщательно отслеживается.

"Надо учитывать, что каждое предупреждение об опасности - это может быть очень активная авиация врага. Может быть привлечение в том числе и ракетоносителей (в море), потому что они там есть, они сопряжены. Но завтра будет 4 недели как они не выходили на дежурство. И вполне вероятно такая пауза может быть оправдана завершением этого ответственного для них этапа ("выборов Путина"). И дальнейшим усиление агрессии, террора", - сказала Гуменюк.

Потери оккупантов

Как сообщал УНИАН, Гуменюк уже отмечала, что опасность российских ракетных обстрелов с моря никуда не исчезла. По ее словам, ракетоносители продолжают находиться в акватории Черного моря, хоть и заведены в пункт базирования и более трех недель не применялись на боевом дежурстве, но угроза от них никуда не делась. И надо всегда помнить, что они способны применить вооружение даже из бухты, хотя это противоречит даже мерам безопасности в отношении их же экипажей.

Министерство обороны Украины сообщало, что в феврале Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили 13 российских самолетов - уничтожено десять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

После этого российский "самолетопад" не прекратился. Уже 2 марта стало известно, что с начала февраля уничтожено уже 15 вражеских самолетов. Из этого количества 12 единиц - именно самолеты Су-34 и это около 10% от их количества по состоянию на 2021 год.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш отметил, что несмотря на большое количество уничтоженных за последние дни самолетов, Россия полностью не прекращает использовать свою тактическую авиацию.

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