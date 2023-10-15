Погибли два человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.

Российские оккупанты сегодня ночью попали по частному дому в Изюмском районе в Харьковской области, погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли два человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина. Одна женщина получила осколочное ранение, госпитализирована в удовлетворительном состоянии", - отметил он.

Также, по словам главы ОВА, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, в г. Волчанск Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших.

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Кроме того, как проинформировал Синегубов, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационным ударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Война в Украине - обстрелы Харьковщины

Как известно, 5 октября россияне ударили ракетой по селу Гроза Харьковской области. Она попала по магазину и кафе, где происходили поминки по погибшему еще в начале полномасштабного вторжения военному - его тело эксгумировали и перехоронили.

В результате вражеского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибли 59 человек.

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