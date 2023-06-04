Также оккупанты захватили близлежащие дома выехавших местных жителей.

В Акимовке Мелитопольского района оккупанты превратили детский сад в военную базу, сообщает "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что на территории садика они поставили БТРы и другую технику, а в группах расквартировали солдат. Кроме того, оккупанты захватили близлежащие дома выехавших местных жителей и разместились с большим комфортом.

"Российские фашисты продолжают действовать по заветам своего фюрера, а именно прятаться за спинами женщин и детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что таким образом российские военные пытаются защитить личный состав и материальную базу.

"После прилетов от ВСУ фашисты поднимают вой об обстрелах "мирных объектов". Только почему-то вывозят оттуда трупы людей в форме и сгоревшую технику...", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе в последнее время постоянно "кто-то неудачно курит". Так, 3 июня возле села Долинское взорваны железнодорожные рельсы, по которым оккупанты перевозили военную технику и личный состав.

Чтобы избежать ударов ВСУ, оккупанты в городе пытаются укрыться в гражданских сооружениях. Так, ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты разместились в церкви вместе с военной техникой, а своих раненых завезли в детский санаторий.

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