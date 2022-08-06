За минувшие сутки по области получили ранения двое жителей.

Ночью российские войска обстреляли Харьков с территории Белгорода, часть ракет "не захотели" покидать РФ.

Об этом сообщил в своем Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в Харькове под прицелом оккупантов в очередной раз была исключительно гражданская инфраструктура.

"Ракеты выпустили из соседнего Белгорода. Около часа ночи ударили по Слободскому района Харькова, горела крыша одноэтажного нежилого здания. Зафиксировали попадание ракет на территорию объекта инфраструктуры в Индустриальном районе. Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В прилегающих нежилых помещениях, возле которых упал снаряд, выбиты окна", - написал он.

Жертв и пострадавших нет.

"По данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород и подорвались на территории РФ", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что за сутки в Харьковской области не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян, за что поблагодарил ВСУ.

Синегубов сообщил, что по области в течение суток российские захватчики наносили многократные удары по Золочевской громаде, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.

Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

По словам главы ОВА, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы два человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние - среднее.

"Бои в области продолжаются: захватчики продолжают вести разведку и пытаются атаковать позиции наших защитников. Держимся на всех направлениях", - добавил Синегубов.

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области украинские военнослужащие освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка.

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