Есть информация, что оккупанты могут начать мобилизацию на полуострове, говорит член Меджлиса.

Россияне начали весенний призыв во временно оккупированном Крыму. Непосредственно с полуострова хотят забрать 15 тысяч граждан.

Об этом в эфире "24 канала" заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, информация о том, сколько людей россияне планируют призвать в ряды российской армии для прохождения срочной службы, уточняется.

При этом отмечается, что оккупанты увеличили призывной возраст. Теперь призывают с 18 лет до 30 лет.

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"Второе – мы имеем конфиденциальную информацию, что до 20 апреля они будут смотреть как будет проходить призыв на срочную службу, а уже с 20 апреля могут начать мобилизацию", – добавил Бариев.

Весенний призыв в России

В конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Ожидается, что в ряды армии РФ призовут 150 тысяч человек, и это самый большой показатель за последние 8 лет.

В документе отмечается, что срок службы составит 1 год. При этом, в соответствии с нововведениями, с 1 января 2024 года призывной возраст в России был увеличен. Таким образом, призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет.

Отметим, что весенний призыв россияне проводят и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, этот процесс продолжается в Луганской области – под "призыв" попали мужчины 1994-2006 годов рождения, сообщили в ОВА.

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