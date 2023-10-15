У врагов чувствуется снарядный голод, поделилась глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

На юге Украины российские оккупанты перешли к авиационным ударам в ночное время.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона. "Наша линия фронта специфическая, это река Днепр, и вокруг нее идет контрбатарейное противодействие, как с одной стороны, так и с другой. Враг продолжает террористическим способом давить на гражданское население, на правый берег, продолжает использовать авиацию. Характерным является то, что они переключили авиационные удары больше на ночное время, то есть снова подчеркивая свой терроризм", - заявила она.

Кроме того, по словам Гуменюк, противник обстреливает артиллерией, но начал использовать меньше боеприпасов.

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"Это значит, что чувствуется у них снарядный голод. Мы продолжаем над этим работать. За минувшие сутки уничтожили очередной контрольный пункт врага, командный пункт и пункт управления БПЛА", - добавила Гуменюк.

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Ранее Наталья Гуменюк заявила, что позиции Сил обороны на правом берегу Херсонской области сильны, и если российские оккупанты попытаются форсировать Днепр, то потерпят провал.

Она отметила, что оккупанты подтягивают свои лодки к левобережью, возобновляют запасы, но Силы обороны их постоянно уничтожают.

Говоря о возможности осуществления врагом попытки форсировать Днепр, Гуменюк отметила, что это была бы "абсолютно летальная для них история". По ее словам, Силы обороны прочно закрепились на правом берегу и будут противодействовать таким попыткам.

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