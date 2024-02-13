Боец Тимур отметил, что разведчики проводят различные операции на территории РФ,

Бойцы спецподразделения "Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины проводят различные операции на территории РФ. На территории страны-агрессорки также работает агентурная сеть.

"Если говорим о диверсионных наших группах, которые заходят куда-то, что-то там выполняют, это одна операция. Если это там до 10 километров вглубь - это другая операция и сложности там другие. А если это 10+, то самая большая сложность - это, конечно, выход. Надо делать грамотный отход, грамотно проходить все рубежи, чтобы не показывать, что там кто-то был. То есть на территории Российской Федерации происходят совершенно разные операции разной сложности", - рассказал руководитель спецподразделения Тимур в интервью "Украинской правде".

По его словам, на территории РФ также работает украинская агентурная сеть. При этом отметил, что россияне сотрудничают с ГУР по различным причинам.

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"У каждого мотивация разная. Но одно, что объединяет их всех - они понимают, что живут там в рабстве. Если говорим о профессионализме, то информация, которая предоставляется, проверяется из нескольких источников. Все проверяется неоднократно из разных источников. Подключается, в том числе, разная агентура", - отметил разведчик.

В то время он указал, что самое сложное в работе – потеря бойцов.

"Потеря ребят и ранения тяжелые, когда надо что-то говорить родственникам. Когда теряешь ребят, с которыми ты дружил до полномасштабной войны, играл в футбол, тренировался, вместе служили. Это самое тяжелое", - подытожил Тимур.

Спецоперации ГУР - последние новости

18 января дроны атаковали нефтебазу в Ленинградской области Российской Федерации. Позже стало известно, что атака беспилотников была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Таким образом военные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся "в зоне досягаемости украинских сил".

Кроме того, в ходе операции один из БПЛА прошел над Валдаем, где находятся личные имения олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов, бывшего председателя совета директоров банка Россия Юрия Ковальчука и один из дворцов российского диктатора Владимира Путина.

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