Гуменюк напомнила, что загрузка ракет на ракетоносители происходит в Севастополе, где оккупантам сейчас "неспокойно".

Российские оккупанты держат наготове до 40 ракет "Калибр". Сейчас ухудшение погоды заставило оккупантов вернуть ракетоносители в пункты базирования, однако с приближением холодов враг может применить их для атаки.

"Общая готовность "Калибров" может оцениваться нами как до 40, учитывая, что 3 были уже использованы в одной из атак. Но все остальное начеку и может быть применено", – сообщила представительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Мы Украина".

Гуменюк напомнила, что перезагрузка ракет на ракетоносители происходит в Севастополе, где оккупантам сейчас "неспокойно". Российские корабли снаряжены и готовы, однако россияне экономят "Калибры".

"Очевидно, с приближением холодов, которые нам прогнозирует Гидрометцентр, они могут применять морские ракетоносители для того, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре. Именно поэтому мы сегодня тщательно отслеживаем их дежурство, информируем общественность, где они есть, чем угрожают конкретно, и насколько это опасно. Общий уровень опасности Генеральный штаб оценивает как высокий", – добавила она.

Представительница Сил обороны юга добавила, что опасность сохраняется, пока российские ракетоносители есть в Черном море. Оккупанты уже наносили удары даже из бухты.

Атаки РФ по Украине: последние новости

6 января российские оккупационные войска ударили по Донецкой области. Ракетами С-300 захватчики обстреляли Покровский район.

Там погибли 11 человек, среди которых пятеро – дети. Еще восемь человек получили ранения. Известно, что основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады.

Кроме того, оккупанты обстреляли два города в Харьковской области – Купянск и Волчанск. В результате атак два человека получили ранения.

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