Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы.

Днем в среду, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в области зафиксированы вражеские прилеты по энергетическому объекту.

"Область, как и ряд других регионов, без света. Не паникуйте! Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы", – предупредил он.

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Обстрелы Украины 23 ноября – главное

Днем 23 ноября российская стратегическая авиация выпустила много ракет по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны.

В частности, были атакованы Киев и область. В регионе зафиксировано попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Киев остался без воды и света, по состоянию на 15:42 было известно о девяти пострадавших от взрыва в столице.

Кроме этого, был нанесен удар по электроподстанции в Львовской области – Львов полностью обесточен.

Из-за ракетных ударов в большинстве областей Украины начались экстренные отключения электроэнергии. В Укрэнерго предупредили, что отключения электроэнергии могут продолжаться в течение суток. Известно об отключении Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

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