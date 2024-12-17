В ОТГ "Хортица" отмечают, что смена командования врагу ничего не дала.

Новое российское командование на Северском направлении хотело после неудач предшественников продемонстрировать активность и результаты, но все для оккупантов закончилось плохо. Об этом сказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

Она отметила, что уже третий день идут бои на Северском направлении - только за минувшие сутки там было 16 боестолкновений. По ее словам, на этом направлении было раньше сравнительно спокойно, враг не проводил активных штурмовых действий.

"А 14 декабря началась активизация врага на этом направлении - 55 боестолкновений. Это связано с тем, что до этого россияне имели много неудач на этом направлении и была смена командования противника и, очевидно, новый командующий решил показать. что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском, однако потерпел неудачу. В частности, 14 декабря враг потерял 400 человек убитыми и ранеными, было уничтожено 3 танка, 12 боевых бронированных машин и три РСЗО "Град"", - рассказала Бобовникова.

Видео дня

Спикер ОТГ "Луганск" также рассказала, что на сегодня остается угроза захвата врагом Торецка, потому что штурмовые действия не прекращаются.

"Для них это важный город, в частности, с медийной и психологической точки зрения. Там идут тяжелые городские бои - это один из самых тяжелых типов боя в военной тактике, потому что военнослужащие должны быть постоянно внимательными, находиться в напряжении. Однако враг и там теряет большое количество личного состава - они просто забрасывают нас мясом и пытаются таким образом прорвать нашу оборону и захватить город", - добавила она.

Бобовникова отметила, что возле Часового Яра вражеские штурмы продолжаются, враг до сих пор накапливает свои ресурсы и подводит личный состав на передовые позиции.

"Они перелезают через трубу канала Северский Донец - Донбасс. В этой трубе они делают тайники, а также прячутся в подвалах, в разрушенных домах и накапливаются, чтобы проводить штурм, но их обнаруживают и уничтожают", - сказала она.

По ее словам, враг под прикрытием плохой погоды, поскольку дронам трудно работать, активизировал именно пехотные атаки, потому что им личный состав не жалко.

Война в Украине - ситуация в Торецке

Как известно, в конце ноября 2024 года, временно исполняющим обязанности командующего группировки войск "Юг" российским военным командованием был назначен генерал-лейтенант Александр Санчик. До него - с мая 2024 года здесь руководил россиянин Геннадий Анашкин.

Как сообщал УНИАН, еще неделю назад военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в эфире Радио Свобода отмечал, что у россиян есть медленное поэтапное продвижение в Торецке. По его словам, почти две трети города под контролем России, хотя были попытки украинского контрнаступления.

Ранее пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова отмечала, что в Торецке борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. За какое-то малейшее продвижение враг платит огромную цену своим личным составом - буквально за день они теряют до 100 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: