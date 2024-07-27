В районах Нью-Йорка и Торецка остановлено продвижение оккупантов, поделился защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и россиянам не удастся продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, расположенного в Торецкой городской территориальной громаде Бахмутского района Донецкой области.

Таким мнением поделился командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов в эфире канала "Киев24". По его словам, в районе Нью-Йорка и города Торецк продвижение противника остановлено.

"Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более, они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там", - рассказал защитник.

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Утром 27 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Торецком направлении российские захватчики совершили 19 атак при поддержке авиации неподалеку Торецка, Нью-Йорка, Зализного и Пивничного.

Ранее аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что украинские воины могут оказаться в котле возле Торецка. Эксперт отмечал, что враги наступают на этот город, в частности, с юга через Нью-Йорк.

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