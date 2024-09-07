Разведчики взломали ряд российских сайтов, опубликовав на них поздравительную открытку.

Киберспециалисты ГУР МО провели спецоперацию ко Дню военной разведки Украины. Они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с поздравлением ГУР.

"Поздравляем Военную Разведку Украины - Мудрый будет господствовать над звездами". Открытку с таким поздравлением сегодня увидели многие интернет-пользователи в РФ", - сообщили источники УНИАН.

Отмечается, что при попытке зайти на сайты, в частности https://nonweb.ru, https://www.sun-marina.investtorgi.ru/, http://simferopol.in, россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков.

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В разведке отметили, что эта операция киберспециалистов ГУР является продолжением серии взломов вражеских веб-ресурсов и серверов, вывод из строя информационных и инфраструктурных систем на территории РФ.

"Киберпространство стало еще одним фронтом в современной войне и специалисты ГУР уже готовят новые операции", - говорится в сообщении.

Кибератаки ГУР - последние новости

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сегодня сообщил, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие украинские специалисты, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.

Ранее киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.

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