Михаил Подоляк считает, что "черносотенство" РФ проявилось, потому что ее не заставили покаяться за преступления коммунистической власти.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Россия уже умерла, но Кремль не отдает себе в этом отчет.

"Иногда, когда человек мертв, он еще этого не знает. Но он умер. Вот так же с Россией - она уже мертва, но она еще этого не до конца понимает. У них нет варианта, они – никто, они никому не нужны. Они полностью обнулены", - уверен Подоляк.

Такую точку зрения Подоляк высказал, отвечая журналистам на вопрос о том, считает ли он большим разочарованием промедление западных партнеров с предоставлением определенной помощи Украине.

Он пояснил, что "промедление" - особенность современного политического, демократического процесса, который предполагает "бесчисленные комиссии" - тщательное изучение всех документов, факторов, влияющих на выделение средств.

Однако, как подчеркивает Подоляк, "медленная демократия" все равно лучше, так как она отсекает возможность принятия фатальных решений, свойственных авторитаризму. В качестве примера он привел Российскую Федерацию.

"Начать войну в Украине – это фатальное решение малограмотного субъекта по фамилии Путин, которое приведет к обнулению истории России", - сказал он.

Подоляк уточняет, что будут пересмотрены многие факторы, например, в контексте со Второй мировой войной.

"Будут пересмотрены факторы, которые надо было пересмотреть еще после краха СССР… Грубо говоря, обнулена репутация России, обнулен исторический вес России. Будет обнулено влияние России, ее участие в международных институтах, экономическое участие в современном мире. Будет обнулено влияние русского продукта - так называемого русского мира и так далее. Другой вопрос – цена, которую приходится платить вот за это обнуление", - акцентирует Подоляк.

Он поясняет: проблема в том, что в 1991 году, после распада СССР, лидеры западных стран Россию "не дожали" через осуждение преступления коммунистической власти. Если бы это произошло, то сейчас мир бы знал другую Россию. В результате, очень быстро дала о себе знать черносотенство.

"Глубинная идеологии России - всегда черносотенство, которое соответственно (без осуждения преступлений коммунистической власти – УНИАН) резко вернулось. Причем, еще с большей ненавистью к Западу. Поэтому, конечно же, война была предопределена. Война, возможно, не против Украины. Возможно, против кого-то другого, но то что Россия атаковала бы разные страны, пробуя глобальный миропорядок на прочность, - несомненно", - подчеркнул советник.

В то же время он считает, что Россия готова выигрывать только "короткие дистанции". Например, если после полномасштабного вторжения 2022 года, армия РФ покинула бы пределы Украины через несколько недель, то так называемая СВО считалась бы "победой". Однако произошло иначе – агрессор в Украине "задержался", а она выстояла. В результате, по мнению Подоляка, сейчас у Кремля нет шансов продлить свое существование.

"Сейчас происходит агония России, а они этого еще не понимают. Поэтому у них - пир во время чумы", - говорит Подоляк.

Поведение кремлевского режима, который в настоящее время продолжает угрожать Украине, он считает бравадой. Советник напомнил, как сразу после полномасштабного вторжения в Украину агрессор заявлял, что якобы уничтожил Военно-воздушные силы Украины, захватил Одессу и Киев. Однако впоследствии оккупантам пришлось отступить.

Как считает Подоляк, сейчас – аналогичная ситуация: захватчикам кажется, что они устояли, что не проиграют войну и у них есть шансы не отвечать за военные преступления, но это – не так.

"Да, у них есть какое-то количество зомби, которых можно отправлять (в частности, на фронт – УНИАН). У них есть какое-то количество партнеров, которые немножко наглеют, типа Северной Кореи. Потому что, опять же, они видят что Россия в Украине убивает, а ее за это не наказывают. Но это все закончится очень быстро, в том числе - для Северной Кореи", - заключает советник руководителя Офиса президента.

Удар по Белгороду - детали

30 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде. Из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки ракеты упали в центре города, Кремль созвал экстренное заседание Совета безопасности ООН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в связи с этим заявил, что война уже продолжается не только в Украине, а и на территории Российской Федерации.

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