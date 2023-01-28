Несмотря на шторм, российские захватчики пытаются играть мышцами и держат в море на дежурстве два больших десантных корабля.

Враг увеличил количество кораблей в Черном море до 16 единиц, сейчас общий залп "Калибров" может составлять 20 единиц ракет, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация в Черном море меняется достаточно динамично. По состоянию на сейчас корабельная группировка увеличена до 16 единиц, добавлен еще один ракетоноситель надводный. Сейчас общий залп "Калибров" может составлять 20 единиц ракет. Это говорит о том, что несмотря на шторм, враг пытается играть мышцами", - акцентировала Гуменюк.

Она добавила, что в Черном море на дежурстве находятся большие вражеские десантные корабли.

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"Держат также на дежурстве два больших десантных корабля. Несмотря на то, что десантная операция, в частности, высадка морского десанта обречена на абсолютный провал и они в этом уже имели возможность убедиться. Но для России самое стратегическое значение имеет пиар. Поэтому дежурство больших десантных кораблей, в принципе, не укачивает нашего внимания, но изрядно под такой шторм укачивает личный состав (врага - УНИАН)", - отметила Гуменюк.

Активность России в Черном море - предварительные данные

Как сообщал УНИАН, сегодня 28 января, утром начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона сообщила, что в Черном море, в частности, находятся 12 кораблей-катеров, но среди них только 2 ракетоносителя - надводный и подводный с общим залпом в 12 "Калибров".

Также она отметила, что погода и порывистый ветер пока уменьшают вероятность использования российскими оккупантами на территории Украины дронов-камикадзе.

Россия неоднократно била по Украине с Черного моря. Увеличение вражеских ракетоносителей обычно указывает на опосредованную подготовку противника к новой массированной атаке.

Чтобы ВСУ не смогли поразить российские корабли, враг размещает их в "зоне безопасности". Оккупанты держат флот за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска, чтобы при соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближаются на расстояние, с которого могут быть поражены ВСУ.

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