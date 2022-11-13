Силы обороны Украины продолжают стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

Российские оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook по итогам текущей оперативной обстановки на юге Украины 12 ноября.

Отмечается, что обстановка в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной Силам обороны.

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Подразделения Сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

"Освобожденные от оккупантов города и села Херсонщины и Николаевщины возвращаются к жизни при украинской юрисдикции", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на Херсонщину и сам областной центр вернулась легитимная власть.

"Противник продолжает фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. Продолжает углубление эвакуации населения из населенных пунктов по левому берегу и одновременно наносит огневые удары реактивными системами залпового огня и артиллерией разных калибров по позициям Сил обороны и по освобожденных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей", - отметили в ОК "Юг".

Освобождение Херсона и правобережья области

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили почти 1,4 тыс. кв. км территории в Херсонской области.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

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