Жданов убеждает, что город надежно защищен.

У российской армии сейчас нет шансов захватить Харьков, город надежно защищен.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, на сегодняшний день вопрос захвата Харькова не рассматривается, потому что он фактически превращен сегодня в крепость. И штурм Харькова это даже не будет как штурм Мариуполя. Это неприступная крепость. И надо еще дойти до Харькова. Войска стоят на расстоянии от самого города. Так что вопрос захвата пока есть не ко времени", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, в результате вчерашних вражеских обстрелов Харьковщины два человека погибли, семь получили ранения, повреждено около 45 жилых домов.

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