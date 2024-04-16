Почти никто не прогнозирует, что российским силам удастся захватить Харьков в ближайшее время.

Украинские и западные официальные лица рассматривают усиленный обстрел Россией города Харькова как способ заставить мирных жителей эвакуироваться.

Харьков, северо-восточный город, расположенный менее чем в часе езды от российской границы, в течение последнего месяца подвергается все более интенсивному обстрелу ракетами, беспилотниками и тяжелыми управляемыми бомбами. Пострадала энергетическая инфраструктура, жилые дома превратились в руины, пишет Bloomberg.

Город, довоенное население которого составляло около 1,5 миллиона человек, подвергается регулярным атакам с февраля 2022 года, но последние действия Кремля выглядят как скоординированные усилия по прекращению поставок и созданию условий, которые сделают город непригодным для жизни, сказали чиновники на условиях анонимности.

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"Осада Харькова - одно из главных направлений военной операции России, которая использует истощение артиллерийских запасов и ослабление украинской ПВО, а также недостаток живой силы. По прошествии более двух лет с начала полномасштабной войны, условия жизни в городе становятся все более опасными. Повреждения довольно велики, а атаки не прекращаются, поэтому властям будет трудно восстановить функционирование города до следующей зимы, если, конечно, жители еще останутся там", - сказано в материале.

Почти никто не прогнозирует, что российским силам удастся захватить город в ближайшее время. Украинские военные укрепляют оборону, а чиновники из окружения президента Владимира Зеленского считают, что у России недостаточно ресурсов для серьезного наступления. По их словам, это заставило их предпринять попытку создать панические настроения.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, американские чиновники не считают, что у Москвы есть возможность атаковать Харьков без значительного пополнения численности армии. Администрация президента Джо Байдена также решает, как США могут помочь в сфере энергетики.

Ситуация в Харькове - подробности

Война России против Украины вступила в новую фазу. Беспилотные и ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали частыми и массированными, они превышают возможности сил противовоздушной обороны. Издание BBC пишет, что на северо-востоке, в Харькове, все три крупные электростанции находятся в руинах.

Атака 22 марта была преднамеренной и разрушительной. Пять российских ракет попали в одно и то же место, повредив турбины, генераторы и трансформаторы и выведя станцию из строя. Неделю спустя Россия снова нанесла удар по городским электростанциям.

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