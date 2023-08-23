Причиной является разветвленная сеть Starlink в Украине.

Россия пытается подавить связь Starlink в Украине, но безуспешно, заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов Америки генерал Ченс Зальцман в интервью The Washington Post.

Зальцман рассказал, что космическая оборона США сейчас уязвима, так как большинство их разведывательных и коммуникационных возможностей размещены на нескольких спутниках, которые могут быть легкой добычей.

В то же время он отметил, что США планируют устранить эту уязвимость, создав на низкой околоземной орбите сеть из спутников для связи и других целей. Он отметил, что первые 10 спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу года, а в следующем году — еще 160. В целом сеть может вырасти до 1000 спутников.

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В этом распространении низкиоорбитальных спутников Космические силы США следуют за революцией малых спутников, начатой созвездием Starlink, запущенным SpaceX Илона Маска.

"Разветвленная сеть спутников является гораздо более сложной проблемой для нацеливания", - сказал Зальцман. - "На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине с помощью созвездия Starlink. Россияне пытаются его подавить, но безуспешно".

Starlink в Украине

Компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink сразу после полномасштабного вторжения - первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

В апреле 2023 в СМИ начала появляться информация о том, что Россия нашла способ глушить Starlink в Украине. The Washington Post писал о том, что у Кремля семь комплексов, которые способны отслеживать спутник.

Позже в ВСУ отмечали, что оккупанты глушат работу Starlink на "нуле" и на данный момент известно о том, что агрессор готовит систему подавления сигнала Starlink к промышленному производству.

По состоянию н начало июня 2023 года в Украине было 30 тыс. платформ Starlink.

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