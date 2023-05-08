Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россия продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории – бьет по военным и по гражданских объектам,сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение этих суток противник нанес 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - сказано в сообщении Генштаба.

При этом отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Атаки России 8 мая - это надо знать

В ночь на 8 мая, как сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, была самая массовая атака дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения. Враг выпустил более 30 дронов-камикадзе, в результате падения обломков пять человек пострадали, повреждена многоэтажка в Святошинском районе города.

Также враг атаковал Станислав в Херсонской области. Ранения получили десять человек, среди них 9-летний ребенок.

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