Пока Путина не "добьют", безопасности не будет, уверен Илья Пономарев.

Развязанная Россией война закончится не в Украине, она закончится в Москве: войска должны будут захватить Кремль, чтобы повалить путинский режим.

Такой прогноз окончания войны сделал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в эфире программы "Гроші".

"Я всегда говорил и буду говорить, что эта война закончится не в Украине, она закончится в Москве. Даже если случится такая история, что Украина освободит всю свою территорию, а Путин с этим согласится и подпишет какой-то мирное соглашение, то он все равно вернется со 100%-й вероятностью. Пока мы его не добьем, безопасности не будет. И не просто добьем Путина, а пока мы не ликвидирует имперские политические и общественные структуры... Нам придется прийти в Москву", – заявил он. Видео дня

"И я очень надеюсь, что это мы сделаем силами российских подразделений, а не силами украинской армии… Это работа тех людей, которые родились в России. Но к этому надо быть готовыми. Эти подразделения надо вырастить, обкатать на полях сражений, экипировать, обучить и дать им возможность действовать. И это прямая задача национальной безопасности Украины – открытие второго фронта", – добавил Пономарев.

Ранее Пономарев заявлял, что в России давно идет гражданская война.

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